Mercato - Barcelone : L'avenir de cette pépite de Koeman bientôt fixé ?

Publié le 5 avril 2021 à 12h00 par K.V.

Le FC Barcelone cadenasse ses jeunes et c'est au tour du dossier Oscar Mingueza d'être traité. Le jeune défenseur devrait être prolongé d'ici peu.

« Àlex Collado vient de prolonger jusqu'en 2023. Je suis très heureux pour lui, nous avons partagé de nombreux moments et de nombreuses années au Barça. Et à propos de mon renouvellement, nous allons bientôt commencer à parler et voir comment ça se passe. Je suis optimiste. » Dans un récent entretien pour La Vanguardia , Oscar Mingueza s'est montré on ne peut plus optimiste concernant une future prolongation de son contrat le liant au FC Barcelone. Et pour cause, pour sa première année avec les professionnels, Oscar Mingueza a été régulièrement utilisé par Ronald Koeman. De quoi lui assurer ou presque une extension de son contrat chez les Blaugrana .

Mingueza, Barcelonais jusqu'en 2023 ?