Mercato - Barcelone : Une pépite de Koeman fait une grande annonce sur son avenir !

Régulièrement utilisé par Ronald Koeman cette saison, Oscar Mingueza se dit optimiste concernant une potentielle prolongation de contrat avec le FC Barcelone.

Cette saison, les jeunes joueurs du FC Barcelone ont eu leur chance dans l’effectif de Ronald Koeman. Pedri, Ilaix Moriba, Ronald Araujo... Nombreuses sont les satisfactions côté catalan. Le technicien néerlandais compterait donc sur quelques pépites du centre de formation pour la saison prochaine. Ainsi, il y a quelques jours, le Barça annonçait la prolongation jusqu’en 2023 d’Àlex Collado, jeune milieu de terrain de 21 ans. Mais cela ne devrait pas s'arrêter là. Oscar Mingueza a eu un temps de jeu considérable pour sa première année avec les professionnels afin de pallier les blessures récurrentes de Gerard Piqué et Samuel Umtiti. Par conséquent, le défenseur espagnol serait également en passe d’étendre son contrat avec les Blaugrana .

« Nous allons bientôt commencer à parler et voir comment ça se passe »