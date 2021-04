Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour l’avenir de Paredes ?

Publié le 5 avril 2021 à 10h15 par G.d.S.S.

Régulièrement annoncé sur le départ depuis son arrivée au PSG, Leandro Paredes semble plus que jamais se diriger vers la sortie lors du prochain mercato estival.

« Il m'a beaucoup apporté dès le jour de son arrivée. Il s'est assis pour me parler, il m'a donné beaucoup de tranquillité d'esprit et de confiance, ce qui est la chose la plus importante pour un joueur et il me l'a donné complètement », indiquait récemment Leandro Paredes au micro de TyC Sports sur l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG qui lui a plutôt été bénéfique. Pourtant, le milieu de terrain argentin peine toujours autant à s’imposer comme un élément indispensable du onze du PSG, et son avenir est une nouvelle fois remis en question.

Paredes sur le départ cet été ?