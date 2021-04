Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes se livre sur l’impact de l’arrivée de Pochettino

Publié le 2 avril 2021 à 7h45 par Th.B.

Ayant témoigné de la nomination de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur début janvier, Leandro Paredes a remercié le coach du PSG pour la confiance placée en lui et prend un engagement auprès de Pochettino.

Avant la nomination de Mauricio Pochettino le 2 janvier dernier, Leandro Paredes ne faisait pas l’unanimité au PSG. De par ses performances jugées irrégulières et le manque d’impact sur la durée dans le jeu parisien. Son compatriote argentin semble avoir trouvé la bonne formule pour tirer le maximum du potentiel du milieu de terrain du PSG et les mots pour le remettre en confiance. C’est en effet ce que Paredes a tenu à souligner lors d’un entretien accordé à la presse argentine ces dernières heures.

« Il m'a beaucoup apporté dès le jour de son arrivée »