Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de ce joueur du PSG sur l’arrivée de Pochettino !

Publié le 1 avril 2021 à 23h45 par T.M.

Cet hiver, le PSG a changé d’entraîneur et Mauricio Pochettino a remplacé Thomas Tuchel. Un changement sur lequel s’est prononcé Abdou Diallo.

Au PSG, Leonardo n’aura donc pas attendu la fin du contrat de Thomas Tuchel pour s’en séparer. Alors que l’Allemand avait encore 6 mois de contrat, le directeur sportif parisien a finalement choisi de remercier le natif de Krumbach à la fin de l’année 2020. Et quelques jours plus tard, c’est Mauricio Pochettino qui a été intronisé comme le nouvel entraîneur du PSG. Depuis début janvier, les joueurs parisiens doivent donc se faire à la méthode de l’Argentin et forcément, cela a changé beaucoup de chose. D’ailleurs, dans un entretien accordé à L’Equipe , Abdou Diallo s’est confié sur cette arrivée de Pochettino.

« C'est différent »