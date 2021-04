Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Boca Juniors, Paris… La confession de Paredes sur son avenir !

Publié le 1 avril 2021 à 22h15 par Th.B.

Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2023, Leandro Paredes ne pense pas à un retour au Boca Juniors bien qu’il ait avoué discuter avec Juan Roman Riquelme.

Arrivé à l’hiver 2019, Leandro Paredes a peiné à faire son trou à Paris pendant un bon moment. Cependant, avec la nomination de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur, le milieu de terrain argentin semble transfiguré. Pleinement en confiance, son nom n’est plus lié au marché des transferts et à la liste de Leonardo pour d’éventuelles transactions entre clubs et des échanges comme ça a pu être le cas lors du dernier mercato estival. Désormais, Paredes est un pilier du onze de départ de Mauricio Pochettino. De quoi lui permettre de se voir aller au bout de son contrat au PSG ? Le principal intéressé s’est livré sur son avenir et sur les rumeurs d’un retour à Boca Juniors, son club formateur, où il révélait dernièrement vouloir y finir sa carrière. « J’aimerais finir ma carrière à Boca. Malheureusement, l’insécurité qui existe en Argentine n’est pas ce que je veux pour ma famille ».

« La vérité est que j'aimerais encore passer du temps en Europe »