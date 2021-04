Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Kylian Mbappé annoncé à 150M€ !

Publié le 1 avril 2021 à 21h15 par T.M.

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG aurait aimé récupérer 200M€. Or, si le club de la capitale venait à céder le Français, le prix de l’opération devrait être moins important que cela.

Kylian Mbappé va-t-il prolonger au PSG ? Selon les dernières informations du Parisien , alors que le Français est courtisé par le Real Madrid et d’autres géants européens, il donnerait la priorité au club de la capitale, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2022. Mais pour convaincre Mbappé de continuer au PSG, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi devront être très convaincants. En effet, comme l’a également expliqué le quotidien régional, le joueur de 22 ans donnerait une part très importante au projet sportif qui lui sera proposé. La question est de savoir si les Parisiens auront les arguments nécessaires. Si tel n’était pas le cas et que Kylian Mbappé refuse de prolonger, le PSG devrait alors se résoudre de le laisser partir pour éviter un départ libre en 2022.

Le prix est fixé !