Mercato - Barcelone : Messi a pris une décision qui pourrait plomber le PSG !

Publié le 5 avril 2021 à 7h30 par B.C.

Courtisé le PSG et Manchester City, Lionel Messi donnerait sa priorité au FC Barcelone avant d’envisager sérieusement un départ.

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi n’a toujours pas tranché pour son avenir. Désireux de quitter le FC Barcelone l’été dernier, l’attaquant argentin pourrait finalement revenir sur sa décision après le retour de Joan Laporta à la tête du club culé. Les deux hommes entretiennent en effet une relation forte, et le président du Barça compte se renforcer cet été afin de mettre au point un projet sportif solide. Cela tombe bien puisque Lionel Messi fait de cet aspect une priorité pour son avenir et attendrait désormais d'en savoir plus sur les plans de Joan Laporta, donnant ainsi un avantage de taille au Barça.

Messi veut attendre la proposition du Barça