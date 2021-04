Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un indice lâché pour Romelu Lukaku !

Publié le 5 avril 2021 à 5h00 par T.M.

Annoncé parmi les alternatives du FC Barcelone au poste d’attaquant, Romelu Lukaku serait cependant loin de quitter l’Inter Milan.

N’ayant pas réussi à remplacer Luis Suarez l’été dernier, le FC Barcelone va tout faire pour résoudre cela lors du mercato. Et pour répondre à ce besoin, Joan Laporta rêverait notamment d’une arrivée d’Erling Braut Haaland. Avec le Norvégien, le Barça pourrait frapper un gros coup, mais cela ne sera pas si simple. Haaland viendra-t-il alors au Camp Nou ? Si tel n’était pas le cas, le Barça aurait toutefois d’autres options et pas des moindres comme celle menant notamment à Romelu Lukaku, actuellement à l’Inter Milan, et ancien protégé de Ronald Koeman à Everton.

Un départ de l’Inter Milan ?