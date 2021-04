Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce détail qui scellerait la prolongation de Neymar au PSG !

Publié le 5 avril 2021 à 4h45 par T.M.

Au contraire de ce qui peut se dire en Catalogne, Neymar pourrait bel et bien prolonger avec le PSG. Un choix qui s’expliquerait facilement selon les informations de Téléfoot.

Ce samedi, le feuilleton Neymar est reparti de plus belle. En effet, comme l’a révélé ARA , le joueur du PSG envisagerait toujours de rejoindre le FC Barcelone. Voyant que Lionel Messi serait parti pour rester en Catalogne, le Brésilien aurait toujours l’envie de retrouver l’Argentin et pour cela, il aurait gelé les discussions pour sa prolongation avec le PSG, se disant prêt à s’adapter à la situation du Barça pour y faire son retour. Un coup de tonnerre se prépare-t-il donc pour l’avenir de Neymar ? Ce n’est pas la tendance donnée ce dimanche par Téléfoot .

Pas de meilleure offre ailleurs ?