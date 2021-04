Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout est relancé pour Dimitri Payet grâce à Sampaoli ?

Publié le 5 avril 2021 à 13h30 par G.d.S.S. mis à jour le 5 avril 2021 à 13h34

Auteur de deux passes décisives dimanche soir contre Dijon, Dimitri Payet a retrouvé des couleurs et n’a pas manqué de rendre hommage à Jorge Sampaoli. Reste à savoir si l’entraîneur argentin parviendra à totalement relancer l’international français, dont l’avenir serait encore incertain.

C’est un fait, cet exercice 2020-2021 n’est pas le plus tranquille de sa carrière pour Dimitri Payet. Le numéro 10 de l’OM, qui reste à ce jour la recrue la plus chère de toute l’histoire du club phocéen (30M€), a souvent été point du doigt ces derniers mois pour son état de forme ainsi que sur sa prise de poids. D’ailleurs, début mars, L’Equipe avait révélé dans ses colonnes que Pablo Longoria n’excluait clairement pas une vente de Dimitri Payet lors du prochain mercato estival malgré sa prolongation de contrat l’été dernier jusqu’en juin 2024, ses performances n’étant pas jugées en accord avec son imposant salaire. Et pourtant, il se pourrait que Jorge Sampaoli redistribue totalement les cartes pour Payet…

Sampaoli l’a secoué

La semaine dernière, en conférence de presse, l’entraîneur argentin de l’OM n’avait pas hésité à pointer du doigt publiquement Dimitri Payet dans l’attente d’une réaction forte de son numéro 10 : « Je connaissais son talent. Je lui ai parlé, il se sait loin de ce qu'on attend de lui, il faut qu'il retrouve une forme et physique pour être de nouveau ce joueur décisif, qui a fait tant de différences par le passé. En tant qu’entraîneur, mon travail est de tirer le meilleur de chaque joueur. Si on arrive à exploiter le plein potentiel de Dim, il est évident que l’équipe jouera mieux en attaque. Parce qu’il possède un énorme talent, et une belle vision du jeu. Son irrégularité actuelle fait qu'on ne voit pas le meilleur Payet sur le terrain, mais il va essayer de revenir à son meilleur niveau, et d'être décisif », avait indiqué Sampaoli. Et la réponse ne s’est pas faite attendre dimanche soir, avec les deux passes décisives de l’international français contre Dijon (2-0).

« Quand ça paye comme ce soir… »