Mercato - OM : Dimitri Payet valide la méthode Jorge Sampaoli !

Publié le 5 avril 2021 à 0h00 par La rédaction

Ce dimanche, l’OM s’est imposé sur sa pelouse face à Dijon (2-0). Après la rencontre, Dimitri Payet en a profité pour valider la méthode de son entraîneur Jorge Sampaoli.

Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc, l’OM s'est bien repris. Ce dimanche soir, le club phocéen s'est imposé face à Dijon à l’Orange Vélodrome (2-0). L’effectif olympien affiche un visage différent depuis l'arrivée du technicien argentin, et ce dernier y est pour quelque chose. Très exigeant, Sampaoli fait énormément travailler ses joueurs à l'entraînement, chose qui ne déplaît clairement pas au sein du vestiaire de l'OM.

« On se réveille tôt et on se couche tard, mais on sait que on n’en a besoin »