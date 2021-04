Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a encore du travail dans ce dossier à 15M€ !

Publié le 5 avril 2021 à 9h10 par G.d.S.S.

Buteur dimanche soir avec l’OM contre Dijon, Leonardo Balerdi entre plus que jamais dans les plans de Jorge Sampaoli qui a réussi à le relancer. Mais le défenseur argentin ne sait pas pour autant s’il sera toujours au club la saison prochaine…

Interrogé le 18 janvier dernier en conférence de presse, Leonardo Balerdi (22 ans) affichait un souhait assez clair pour son avenir à l'OM, lui qui est prêté cette saison par le Borussia Dortmund avec une option d’achat de 15M€ : « On cherche tous à faire au mieux pour prouver au club qu'on peut rester. Je me donne à 100% pour ça », indiquait le défenseur central argentin, qui semblait donc plutôt opter pour un avenir à l’OM. De plus, ces dernières semaines, Balerdi a été totalement relancé par la nomination de Jorge Sampaoli qui lui offre davantage de temps de jeu. Et pourtant…

Balerdi dans le flou pour son avenir