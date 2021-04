Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a l’origine d’un énorme rebondissement avec Thauvin !

Publié le 5 avril 2021 à 4h00 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin pourrait finalement prolonger son bail à l'OM, notamment grâce à la confiance que lui porte Jorge Sampaoli depuis son arrivée.

Depuis de nombreux mois, l'issue de l'aventure marseillaise de Florian Thauvin ne semble guère faire de doute. En effet, alors que son contrat à l'OM s'achève en juin prochain, un départ libre ne semblait faire aucun doute cet été. Toutefois, la donne commence à évoluer et plusieurs facteurs expliquent ce revirement de situation. Tout d'abord, avec la crise, Florian Thauvin ne peut pas espérer récupérer une prime à la signature importante ainsi qu'un salaire revu à la hausse. Mais surtout, d'un point de vue sportif, l'arrivée de Jorge Sampaoli change la donne comme l'explique Florent Germain.

«Le coach adore Thauvin»