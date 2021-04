Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Zidane envoie un message clair à Ramos !

Publié le 5 avril 2021 à 16h45 par A.M.

Alors qu'il n'a toujours pas prolongé son contrat au Real Madrid, Nacho espère que son capitaine va rapidement trancher et qu'il restera au sein du club merengue.

L'avenir de Sergio Ramos est un sujet sensible au Real Madrid. Et pour cause, le capitaine merengue n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en juin prochain et plusieurs clubs dont le PSG sont à l'affût. Malgré tout, au sein de l'effectif madrilène, on continue de faire le forcing pour convaincre Sergio Ramos de prolonger son bail. Présent en conférence de presse, le défenseur espagnol s'est ainsi clairement prononcé sur ce sujet.

«La meilleure chose pour le club est que Ramos reste et la meilleure chose pour Ramos est qu'il reste au Real Madrid»