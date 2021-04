Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros coup Depay se complique pour Leonardo !

Publié le 5 avril 2021 à 16h15 par A.M.

Libre en fin de saison, Memphis Depay est toujours dans le viseur du FC Barcelone où Ronald Koeman fait le forcing pour le recruter.

Memphis Depay vit-il ses derniers matches dans la peau d'un joueur de l'OL ? C'est une possibilité qui prend de l'ampleur de jour en jour puisque son contrat s'achève en juin prochain et qu'il n'a toujours pas prolongé. Jean-Michel Aulas reconnaissait d'ailleurs qu'un départ était une option à considérer pour l'international néerlandais. « Rien à me reprocher car je sais que Memphis est resté dans le bon état d'esprit du club. Il est resté au niveau de joueur international et est bien dans son rôle de capitaine. On l'a mis dans les meilleures dispositions pour évoluer à son niveau de la Coupe du monde 2014 où il s'était révélé. Je respecte ses choix. S'il devait partir dans un plus grand club que l'OL, je me ferai une raison. S'il restait, on aura participé à une belle aventure pour lui et cela voudrait dire que l'on a gagné quelque chose », confiait le président de l'OL, alors que Memphis Depay est suivi par le PSG et le FC Barcelone.

Koeman fait le forcing pour Depay