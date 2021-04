Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une décision imminente de Sergio Ramos ? La réponse !

Publié le 4 avril 2021 à 19h10 par Th.B.

Le Real Madrid attendrait toujours la grande décision de son capitaine qui voit son contrat arriver à expiration à l’intersaison. Mais le président Florentino Pérez devra prendre son mal en patience…

« Je ne sais pas si sa blessure ou les élections auront une influence. Je ne pense pas. Ce que je veux, c'est qu'il reste. Malheureusement, nous n'avons pas pu éviter la blessure, comme beaucoup d'autres cette année. Nous en avons eu trop cette saison ». En conférence de presse, Zinedine Zidane a donné le ton dans l’interminable feuilleton Sergio Ramos. Sous contrat jusqu’en juin prochain, le capitaine du Real Madrid n’a pas encore pris sa décision et pourrait donc décider de librement quitter le Real pour se lancer un challenge ailleurs. À l’instant T, tout reste à faire puisque le joueur et ses représentants refuseraient de discuter avec les dirigeants de potentiels courtisans tant qu’une décision finale n’était pas prise avec le Real Madrid pour la suite.

Pas de nouvelles pour Ramos