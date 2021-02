Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel de plus en plus menacé dans ce gros dossier !

Publié le 23 février 2021 à 7h00 par La rédaction

Alors que son contrat le liant à l'ASSE se termine en juin 2022, Arnaud Nordin n'a pas donné suite à une proposition de ses dirigeants comme révélé par le 10 Sport. Une situation suivie de près par un club allemand, intéressé par le jeune ailier.

L'AS Saint-Étienne va-t-elle continuer à assister à la fuite de ses talents ? Après avoir perdu William Saliba et Wesley Fofana au cours des deux dernières saisons, Claude Puel pourrait être contraint de laisser filer une autre pépite du centre de formation stéphanois en la personne d'Arnaud Nordin. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 18 novembre dernier, une prolongation de contrat a déjà été transmise au joueur par les dirigeants de l'ASSE, mais Arnaud Nordin n'a pas donné suite et laisse planer le doute sur son avenir. En fin de contrat en 2022, l'ailier de 22 ans n'aurait pas reçu d'autres appels du pied de la part de l'ASSE et susciterait les convoitises.

Nordin vers l'Allemagne ?