Mercato - ASSE : Ce cadre de Puel ouvre la porte à un départ !

Publié le 22 février 2021 à 23h10 par D.M.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec l’ASSE, Miguel Trauco a reconnu qu’il aimerait, un jour, évoluer en Espagne.

Recruté contre un chèque d’1M€ en août 2019 par l’ASSE, Miguel Trauco s’épanouit aujourd’hui en France. Son transfert avorté à l’Olympiakos lors du dernier mercato estival semble être de l’histoire ancienne pour l’international péruvien, devenu cette saison l’un des hommes forts de Claude Puel. Mais sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le club stéphanois, Trauco s'est projeté sur son avenir et a affiché un énorme souhait pour la suite de sa carrière.

« J'aimerais jouer dans le championnat espagnol »