Mercato - Barcelone : Tuchel a plombé un dossier de Koeman !

Publié le 22 février 2021 à 22h30 par D.M.

A la recherche d’un latéral gauche pour suppléer Jordi Alba, le FC Barcelone surveillerait la situation de Marcos Alonso. Alors qu’un départ semblait d’actualité en début d’année, l’arrivée de Thomas Tuchel aurait changé la donne pour le joueur espagnol.

Recruté en août 2019 pour renforcer le côté gauche de la défense, Junior Firpo n’a jamais réussi à s’imposer au FC Barcelone et à convaincre ses entraîneurs. La recherche d’un suppléant à Jordi Alba reste donc d’actualité pour le club catalan, qui aurait déjà ciblé plusieurs joueurs. Comme indiqué par Mundo Deportivo , le FC Barcelone s’intéresse à Juan Bernat (PSG), à José Gaya (FC Valence), mais aussi à Marcos Alonso. Toutefois, pour le joueur de Chelsea, la tâche s’annonce compliquée.

Marcos Alonso parti pour rester à Chelsea