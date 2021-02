Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un joueur de Puel révèle les dessous de son départ avorté

Publié le 13 février 2021 à 23h10 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Miguel Trauco aurait pu quitter l'ASSE et rejoindre l'Olympiakos. Alors qu'il a préféré rester chez les Verts et faire ses preuves auprès de Claude Puel, l'arrière gauche péruvien est revenu sur son été agité.

A l'intersaison, Claude Puel ne comptait pas vraiment sur Miguel Trauco. Lors du dernier mercato estival, le défenseur péruvien serait même passé tout près de rejoindre l'Olympiakos. Toutefois, Miguel Trauco est finalement resté à l'ASSE. Lors d'un entretien accordé à Depor , l'arrière gauche de 28 ans est revenu sur son faux départ de Saint-Etienne et a expliqué qu'il avait lui-même décidé de rester chez les Verts pour s'imposer auprès de Claude Puel.

«Les discussions étaient bien avancées, mais j'ai préféré consolider ma place à l'ASSE»