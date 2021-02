Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette grande annonce sur l'avenir de Sergio Ramos !

Publié le 13 février 2021 à 22h30 par D.M.

Président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales s’est prononcé sur l’avenir incertain de Sergio Ramos au Real Madrid.

La situation s’éternise pour Sergio Ramos. Le défenseur discute avec ses dirigeants depuis plusieurs semaines, mais n’a toujours pas prolongé son contrat, qui expire en juin prochain. Le joueur âgé de 34 ans refuserait de baisser son salaire de 10% et envisagerait sérieusement de quitter la Liga à la fin de la saison. Journaliste espagnol, Siro Lopez a annoncé ce vendredi que Sergio Ramos se dirige vers un transfert. Le PSG attendrait que le défenseur, arrivé en 2005 au Real Madrid, officialise son départ avant d’entamer des négociations.

« Je voudrais qu'il soit heureux »