Mercato - ASSE : Ce protégé de Puel livre les coulisses de son départ avorté !

Publié le 22 février 2021 à 21h10 par D.M.

Devenu l’un des hommes forts de Claude Puel, Miguel Trauco est revenu sur son transfert avorté à l’Olympiakos lors du dernier mercato estival.

Claude Puel n’hésite pas, cette saison, à accorder sa confiance à Miguel Trauco, recruté par l’ASSE en août 2019. Mais le joueur péruvien n’a pas toujours été en odeur de sainteté dans le club du Forez. Le latéral gauche était proche d’un départ lors du dernier mercato estival et son agent avait entamé des discussions avec l’Olympiakos. Finalement, Miguel Trauco a décidé de rester à l’ASSE afin de tenter de convaincre son entraîneur. Bien lui a pris puisque le joueur a retrouvé du temps de jeu en Ligue 1.

« C'était la meilleure décision de rester à l’ASSE »