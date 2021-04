Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'avenir de Ryad Boudebouz déjà scellé ?

Publié le 5 avril 2021 à 14h10 par La rédaction

À Saint-Étienne, mieux vaut ne pas toucher un trop gros salaire, sous peine d'être poussé vers la sortie. C'est notamment le cas de Ryad Boudebouz.

Du côté de l'AS Saint-Étienne, le grand ménage de printemps devrait se faire en été cette année. Avec pas moins d'une cinquantaine de joueurs sous contrat, les dirigeants de l'ASSE ne savent plus où donner de la tête, ce qui les poussent inévitablement à dresser la liste des joueurs désignés comme étant indésirables. Parmi eux, les plus gros contrats sont pointés du doigt, à l'instar de Wahbi Khazri, qui ne devrait pas rester au club au terme de la saison selon L'Équipe . Et il est loin d'être le seul.

Boudebouz sur le départ