Mercato - Barcelone : Laporta en grand danger pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 5 avril 2021 à 13h00 par K.V.

Auteur de bonnes performances avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé attire les convoitises. Parmi les clubs cités, la Juventus aurait de nombreux arguments à faire valoir.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé n'en demeure pas moins convoité. Et pour cause, en plus des bonnes performances que réalise le Français dernièrement, les sons de cloche selon lesquels aucun accord concret n'aurait été trouvé avec le Barça pour une prolongation auraient attiré l'attention de nombreux clubs européens. Selon Mundo Deportivo , le Paris Saint-Germain garderait un oeil sur Ousmane Dembélé, tout comme Manchester United ou encore la Juventus. Un bras de fer monumental qui n'arrange en rien les affaire du Barça, qui espère de tout coeur réussir à conserver Dembélé.

La Juve, point de chute idéal ?