Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel prépare un énorme coup de balai !

Publié le 5 avril 2021 à 12h30 par K.V.

Tout comme l'été dernier, l'ASSE va être contraint de devoir effectuer un sacré ménage au sein de son effectif. En première ligne, directement visés par ce grand coup de balai, se trouvent certains cadres du groupe dont l'avenir demeure on ne peut plus incertain.

Crise sanitaire oblige, la dernière période de mercato estival a tourné au vinaigre pour l'AS Saint-Étienne. Alors que le club compte encore et toujours une cinquantaine de joueurs sous contrat, Claude Puel espérait de tout coeur pouvoir dégraisser quelque peu l'effectif afin de pouvoir par la suite frapper quelques grands coups dans le sens des arrivées. Mais il n'en a rien été, ou presque. L'entraîneur de l'ASSE n'a pu que constater les départs de Yann M'Vila, Yohan Cabaye et Loïc Perrin, partis libres, ainsi que ceux de Robert Beric, Franck Honorat, Kleyveens Hérelle, Makhtar Gueye et Vagner Dias, vendus. Malgré cela, Claude Puel ne semble pas avoir tiré un trait sur son plan, qui devrait prendre un tout nouveau tournant dès cet été, puisque une dizaine de joueurs arrive en fin de contrat. Parmi eux, quelques joueurs emblématiques de l'ASSE, comme Romain Hamouma, Matthieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet, pour qui leur avenir au club est plus qu'incertain.

Objectif dégraissage, les joueurs en fin de contrat sacrifiés !

Les sons de cloche sont les mêmes depuis quelques temps déjà, à savoir que les joueurs en fin de contrat ne devraient pas être prolongés. C'est notamment le cas pour les joueurs prêtés à l'AS Saint-Étienne, comme Anthony Modeste, qui devrait effectuer un retour à l'envoyeur l'été prochain. Mais c'est aussi le cas pour Romain Hamouma, Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet. En fin de contrat le 30 juin et après de longues années de bons et loyaux services à l'ASSE, les trois joueurs expérimentés de Claude Puel pourraient partir librement à l'issue de la saison, à contre coeur pourtant. Car oui, selon les informations de L'Équipe , ils aimeraient rester au club. Mais les dirigeants ne verraient pas la situation du même oeil, notamment en ce qui concerne le milieu de terrain de 32 ans Kévin Monnet-Paquet. Ce dernier figurerait presque officiellement sur la liste des indésirables et devrait se tourner vers un nouveau challenge au terme de la saison. À tel point qu'il n'aurait même pas reçu d'offre de prolongation de la part de ses dirigeants. En ce qui concerne Romain Hamouma et Mathieu Debuchy, la situation est légèrement plus complexe.

Les exceptions Debuchy et Hamouma ?