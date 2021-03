Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Hamouma aurait tranché pour son avenir !

Publié le 27 mars 2021 à 23h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Romain Hamouma serait en contact avec d'autres clubs mais donnerait toujours sa priorité à l'ASSE.

Arrivé à l'été 2012 à l'ASSE, Romain Hamouma pourrait s'envoler vers d'autres horizons après neuf saisons de bons et loyaux services. Sous contrat jusqu'au 30 juin, l'attaquant de 33 ans est de plus en plus proche d'un départ comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. En effet, Romain Hamouma discute avec la direction des Verts depuis de longs mois, mais les deux parties ne parviennent pas à trouver un accord. Malgré tout, l'ancien caennais ne perdrait pas espoir et espérerait toujours rester à l'ASSE.

L'ASSE, la priorité de Romain Hamouma ?