Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ramos, Varane… Pérez a tranché dans ce dossier chaud !

Publié le 27 mars 2021 à 22h30 par H.G.

Alors que Sergio Ramos et Raphaël Varane pourraient quitter le Real Madrid au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts, le club madrilène aurait déjà tranché quant à leur succession.

Il pourrait y avoir du mouvement cet été dans la charnière centrale du Real Madrid ! En effet, Sergio Ramos pourrait quitter l’écurie madrilène le 30 juin prochain au terme de son contra dans la mesure où l’Espagnol et sa direction ne parviennent pas à trouver d’accord dans le sens d’une prolongation de son bail. Mais ce n’est pas tout, puisque Raphaël Varane pourrait suivre les traces de Sergio Ramos en s’en allant lui-aussi. Il est effectivement annoncé ces derniers temps dans la presse que l’international français aimerait relever un nouveau challenge, dix ans après son arrivée au Real Madrid en provenance du RC Lens.

Pau Torres, Jules Koundé ou David Alaba viendront compenser leur éventuel départ