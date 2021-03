Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le gros coup de balai de Claude Puel se précise !

Publié le 27 mars 2021 à 1h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Romain Hamouma, Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet n'auraient toujours pas reçu la moindre offre de la part de l'ASSE pour prolonger.

Après de longues années de bons et loyaux services à l'ASSE, Romain Hamouma, Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet pourraient sortir par la petite porte. Sous contrat jusqu'au 30 juin, les trois joueurs expérimentés de Claude Puel pourraient partir librement à l'issue de la saison s'ils ne prolongent pas très vite. D'ailleurs, Romain Hamouma, Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet ont déjà la possibilité de négocier avec le club de leur choix pour un départ à 0€ cet été. Malgré tout, Claude Puel, le coach de l'ASSE, n'aurait toujours pas bougé pour les retenir.

Aucune offre de renouvellement pour Hamouma et Debuchy ?