Mercato - Barcelone : Laporta sait à quoi s'en tenir pour Rabiot !

Publié le 26 mars 2021 à 23h30 par A.D.

Très en vue du côté de la Juventus, Adrien Rabiot aurait séduit le FC Barcelone, Manchester City et Everton. De son côté, La Vieille Dame serait ouverte à toutes éventualités pour son milieu de terrain français, mais elle devrait réfléchir à deux fois avant de le laisser filer.

Alors qu'il joue sa deuxième saison à la Juventus, Adrien Rabiot s'est parfaitement acclimaté à ses nouvelles couleurs et est devenu un joueur important d'Andrea Pirlo. Ce qui n'a pas échappé à plusieurs écuries européennes. En effet, le FC Barcelone et Manchester City seraient tombés sous le charme d'Adrien Rabiot et espéreraient le recruter lors de la prochaine fenêtre de transferts selon les dernières informations de Calciomercato.com . D'après Tuttosport , Everton serait également sur les traces d'Adrien Rabiot et pourrait faire une nouvelle tentative cet été. Mais qu'en pense la Juventus ?

La Juve réticente pour le départ d'Adrien Rabiot ?