Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Caiazzo sort du silence pour ce dossier chaud de Puel !

Publié le 26 mars 2021 à 23h15 par B.C.

Alors qu’Aimen Moueffek est courtisé par plusieurs écuries prestigieuses, à l’instar du Napoli, Bernard Caïazzo assure qu’Aurelio De Laurentiis ne l’a pas approché pour sa pépite.

Aimen Moueffek pourrait rapidement devenir un problème pour l’ASSE. Âgé de 19 ans, le latéral droit est l’une des satisfactions de cette saison stéphanoise, et cela n’est pas passé inaperçu en Europe. D’après les récentes informations de France Football , Moueffek susciterait notamment l’intérêt du Bayer Leverkusen, d’Anderlecht, du Borussia Mönchengladbach ou encore du Red Bull Salzbourg. Les Verts souhaiteraient de leur côté prolonger le contrat de leur pépite, courant actuellement jusqu’en 2022. Alors que le Napoli est également cité parmi les prétendants, Bernard Caïazzo s’est prononcé sur ce dossier au cours d’un entretien pou r CalcioNapoli24 TV.

« Je n'ai pas eu de contact direct avec Naples »