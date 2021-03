Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce forte de cette pépite de Laporta sur son avenir !

Publié le 26 mars 2021 à 22h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Barça, Juan Miranda est actuellement en prêt au Betis. Interrogée sur son avenir incertain, la pépite de 21 ans a lâché ses vérités.

En dehors des plans de Ronald Koeman, Juan Miranda a fait ses valises l'été dernier pour s'engager avec le Betis. Prêtée au club andalou jusqu'au 30 juin, la pépite de 21 ans sera dans le même temps en fin de contrat avec le Barça. Alors que Joan Laporta aurait la possibilité d'activer une prolongation de deux saisons automatiquement, Juan Miranda est actuellement dans le flou le plus total quant à son avenir.

«Mon avenir ne dépend pas beaucoup de moi»