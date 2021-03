Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Vinicius... Florentino Pérez a tranché !

Publié le 26 mars 2021 à 23h10 par H.G.

Alors que Vinicius Junior pourrait quitter le Real Madrid au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts, le club de la capitale espagnole aurait déjà fixé le prix de départ de l’international brésilien.

Arrivé au Real Madrid en 2018, Vinicius Junior fait partie des joueurs qui divisent le plus les observateurs du club madrilène. En effet, si certains louent ses qualités techniques et son impact grâce à sa vitesse, d’autres pointent du doigt avec véhémence ses lacunes dans la finition. Bref, le moins que l’on puisse dire est que le Brésilien se retrouve donc souvent au centre des critiques, et ce alors que le Real Madrid était persuadé d’avoir enrôlé le nouveau Neymar en l’arrachant à Flamengo. Et désormais, la question de sa continuité au sein de la Casa Blanca serait discutée dans la mesure où une éventuelle arrivée de Kylian Mbappé cet été pourrait conduire le Real Madrid à se séparer de Vinicius Junior.

Le Real Madrid serait prêt à laisser filer Vinicius Junior contre 60 M€