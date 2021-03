Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane toujours engagé dans une bataille colossale pour cet international ?

Publié le 26 mars 2021 à 21h10 par B.C.

Très courtisé ces derniers mois, Fabian Ruiz continuerait de susciter l’intérêt du Real Madrid, du FC Barcelone et de l’Atlético de Madrid.

A 24 ans, Fabian Ruiz conserve une belle cote sur le marché des transferts. Formé au Bétis, le milieu espagnol avait décidé de rejoindre le Napoli à l’été 2018, un choix payant puisque cela lui a permis de se révéler aux yeux de l’Europe. Fabian Ruiz se retrouve en effet très courtisé, puisque la majorité des cadors du Vieux Continent souhaitait mettre la main sur lui avant la crise du Covid-19, dont le PSG comme vous l’avait révélé le10sport.com. Les exigences colossales d’Aurelio De Laurentiis pour son joueur avaient finalement mis en sommeil l’intérêt de ces clubs pour le milieu de terrain, mais les trois cadors espagnols continueraient malgré tout de lorgner Fabian Ruiz.

Les cadors espagnols n’oublient pas Fabian Ruiz