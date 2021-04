Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro lâche un énorme indice sur l’avenir de Sampaoli !

Publié le 5 avril 2021 à 11h10 par G.d.S.S.

Buteur dimanche soir avec l’OM face à Dijon, Alvaro Gonzalez a ensuite fait le point sur l’apport de Jorge Sampaoli depuis son arrivée au sein du club phocéen et laisse clairement entendre que l’entraîneur argentin sera forcément présent la saison prochaine.

Depuis son arrivée sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli apporte de nouvelles méthodes et un nouveau système de jeu. Dimanche soir, l’entraîneur argentin a reconduit son système à trois défenseurs centraux, et c’est Alvaro Gonzalez qui évoluait au cœur de cette charnière à trois. L’Espagnol a d’ailleurs marqué le deuxième but de l’OM contre Dijon (2-0), et en conférence de presse d’après-match, Alvaro a lâché un énorme indice sur l’avenir de Jorge Sampaoli.

« On travaille avec Sampaoli pour l’an prochain »