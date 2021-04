Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une énorme menace plane dans le vestiaire ?

Publié le 5 avril 2021 à 21h45 par La rédaction

L'AS Saint-Étienne serait passée à l'action en ce qui concerne l'avenir de ses jeunes. Portés par la volonté de les prolonger aussi rapidement que possible, les dirigeants peinent toutefois à arriver à leurs fins.

Après avoir perdu William Saliba et Wesley Fofana au cours des deux dernières saisons, l'AS Saint-Étienne va-t-elle continuer à assister à la fuite de ses talents ? Une chose est sûre, les dirigeants stéphanois aimeraient stopper l'hémorragie en misant sur un maximum de jeunes joueurs capables d'exploser au club avant d'être potentiellement vendu. Même si tous les dossiers ne s'annoncent pas simples, à l'instar de celui d'Arnaud Nordin, qui n'avance plus depuis des mois, l'ASSE espère de tout coeur pouvoir conserver quelques jeunes et fait tout pour y parvenir.

Un chantier colossal