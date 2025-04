Mbappé, le gros coup de gueule !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Visiblement remonté contre le traitement médiatique dont Kylian Mbappé fait l’objet depuis l’élimination du Real Madrid en Ligue des Champions, Emmanuel Petit a poussé un énorme coup de gueule sur RMC. Et le champion du Monde 98 critique l’acharnement contre l’ancienne star du PSG.

Le Real Madrid a été éliminé en quarts de finale de la Ligue des Champions par la petite porte mercredi soir, contre Arsenal (défaite 2-1 à Santiago Bernabeu, après s’être déjà incliné 3-0 à l’aller). Kylian Mbappé, recrue phare de l’été dernier, a été quasi-inexistant sur l’ensemble des deux matchs contre les Gunners, et les critiques fusent à l’encontre du capitaine de l’équipe de France, notamment de la part de certains supporters du PSG qui se lâchent sur Mbappé.

« Les hyènes sont lâchées… »

Au micro de RMC Sport, dans l’émission Rothen S’enflamme, Emmanuel Petit a poussé un coup de gueule pour défendre Mbappé et dénoncer l’acharnement à son encontre : « Les hyènes sont lâchées et se gargarisent aujourd’hui. Quand je vois les critiques qui lui tombent dessus depuis son départ du PSG, c’est de l’acharnement. Il aurait fallu quoi? Qu’il gagne la Ligue des champions et le Ballon d’or? Le championnat n’est pas encore plié. Le Real peut également gagner la Coupe. On fera les comptes en fin de saison », lâche Petit.

« Un fiasco collectif »

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal, s’il ne nie pas la responsabilité de Kylian Mbappé dans cette élimination du Real Madrid, tient malgré tout à tempérer les attaques et recentrer le débat sur le collectif défaillant de l’écurie espagnole : « Je pointe la responsabilité de Mbappé, mais est-il le seul responsable? Bien sûr que non. Il a marqué une trentaine de buts… Est-ce que c’est un échec? On ne doit pas résumer sa saison à l’échec contre Arsenal. C’est un fiasco collectif. L’effectif est mal calibré ». Le message est passé.