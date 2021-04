Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre révélée de Leonardo pour Gianluigi Donnarumma ?

Publié le 6 avril 2021 à 12h10 par T.M.

Grand fan de Gianluigi Donnarumma, Leonardo serait visiblement passé à l’action pour amener le gardien du Milan AC au PSG.

Qui sera le gardien du PSG la saison prochaine ? Aujourd’hui, Keylor Navas semble intouchable. Auteur de performances XXL, le Costaricien est le numéro 1 incontesté, mais ce statut pourrait bien être remis en cause d’ici quelques mois. En effet, de nombreuses rumeurs font état de l’arrivée possible d’un nouveau gardien. D’ailleurs, les noms de David De Gea (Manchester United), Hugo Lloris (Tottenham) et Gianluigi Donnarumma (Milan AC) reviennent avec insistance. Et ce mardi, en Italie, on en remet d’ailleurs une couche concernant l’intérêt du PSG pour Donnarumma.

Un salaire XXL promis à Donnarumma ?