Mercato - PSG : Erling Haaland recruté par Leonardo cet été ? La réponse !

Publié le 6 avril 2021 à 9h15 par G.d.S.S. mis à jour le 6 avril 2021 à 9h18

Annoncé avec insistance sur le départ au Borussia Dortmund, Erling Haaland affole l’ensemble des cadors européens. Mais qu’en est-il du PSG, qui pourrait perdre gros avec Neymar et Mbappé cet été ? Voici quelques éléments de réponse.

Parmi les dossiers XXL qui sont bien partis pour animer le mercato estival 2021, Erling Haaland occupe une place à part. Le buteur norvégien du Borussia Dortmund, qui empile les buts depuis son arrivée en Allemagne en janvier 2020 pour seulement 20M€, devrait rapporter très gros à ses dirigeants. En effet, le Real Madrid, Barcelone, Manchester City, Chelsea ou encore le Bayern Munich se disputeraient la signature du phénomène Haaland, et on évoqué une somme supérieure à 150M€ pour boucler son transfert… Mais qu’en est-il du PSG ?

Le PSG a d’autres priorités