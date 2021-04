Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar… Qui faut-il absolument conserver cet été ?

Publié le 6 avril 2021 à 8h00 par La rédaction

Liés au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé et Neymar se retrouvent actuellement au coeur des rumeurs pour leur avenir. Mais selon vous, lequel de ces deux joueurs Leonardo doit-il absolument conserver ?

Alors que l’on pensait ce dossier bouclé, ou presque, la presse espagnole est venue relancer le feuilleton Neymar ces derniers jours. Comme vous l’avait révélé le10sport.com dernièrement, les négociations entre le Brésilien et le PSG sont très avancées pour un nouveau contrat jusqu’en 2026, mais à en croire plusieurs médias catalans, Neymar aurait décidé de paralyser les discussions, et ce à cause de Lionel Messi. L’Auriverde aurait en effet conscience que son grand ami pourrait finalement prolonger au FC Barcelone, l’incitant à bien réfléchir avant d’apposer sa signature sur un nouveau contrat avec le PSG. Cela pourrait donc être le début des problèmes pour Leonardo, d’autant que ce dernier est en difficulté avec Kylian Mbappé.

Mbappé ou Neymar, lequel est indispensable ?

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé tarde avant de trancher pour son avenir. L’attaquant tricolore souhaite prendre son temps avant de donner une réponse définitive à Leonardo, malgré le pressing de ce dernier. La décision de Mbappé impactera en effet le prochain recrutement parisien, puisque son départ pourrait devenir d’actualité dès cet été s’il refusait de prolonger. Difficile en effet d’imaginer le PSG laisser Mbappé entrer dans sa dernière année de contrat sans réagir. Leonardo est donc dans une situation délicate avec ses deux stars.



Mais selon vous, qui faut-il absolument conserver entre Kylian Mbappé et Neymar ? À vos votes !