Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar prêt à tout plaquer pour Barcelone ? La réponse !

Publié le 6 avril 2021 à 11h45 par Th.B.

Neymar n’aurait pas toujours prolongé son contrat au PSG et pourrait se laisser tenter par un retour au FC Barcelone selon la presse espagnole. Néanmoins, dans l’esprit du Brésilien, sa volonté de rester ne serait pas ébranlée.

Le FC Barcelone pourrait-il recruter Neymar libre de tout contrat à l’été 2022 ? Ces dernières semaines, le PSG a semblé avoir fait un énorme pas vers la prolongation de la star auriverde. Il ne manquerait plus que les derniers détails à régler entre les deux parties. Cependant en parallèle, Lionel Messi se rapprocherait lui aussi d’une prolongation de contrat au FC Barcelone alors qu’une potentielle arrivée au PSG est évoquée dans la presse. De quoi inciter Neymar à se poser des questions sur son avenir et ARA ainsi qu’ El Chiringuito assuraient dernièrement qu’à cause de la situation de Messi, Neymar se poserait des questions sur sa prolongation à Paris. Néanmoins, le Brésilien ne compterait pas retourner sa veste.

Pas de changement d’avis pour Neymar !