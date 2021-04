Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette précision à 150M€ sur l’avenir d’Erling Haaland !

Publié le 6 avril 2021 à 10h30 par H.G.

Alors qu’Erling Haaland est annoncé dans les viseurs de bon nombre de grands clubs européens, le Borussia Dortmund aurait d’ores et déjà fixé le prix de départ de l’attaquant norvégien âgé de 20 ans.

Sans l’ombre d’un doute, Erling Haaland sera l’une des principales attractions de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, l’international norvégien est annoncé dans les viseurs de bon nombre de clubs européens après ses grandes performances au Borussia Dortmund. Le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore Manchester City auraient en effet coché son nom en vue du mercato estival à venir au cours duquel le club de la Ruhr pourrait être ouvert à une vente. En effet, cette session des transferts sera la dernière au cours de laquelle la clause libératoire d’Erling Haaland fixée à 75 M€ ne sera pas active, chose qui pourrait permettre au Borussia Dortmund de taper le gros lot en cas de vente cet été.

Une réunion aurait eu lieu dimanche dernier entre les dirigeants du Borussia Dortmund