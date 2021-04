Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Barça, Real Madrid… Une tendance se dégage dans le dossier Haaland !

Publié le 6 avril 2021 à 9h30 par H.G. mis à jour le 6 avril 2021 à 9h31

Alors qu’Erling Haaland est annoncé sur les tablettes du FC Barcelone et du Real Madrid, seul le club de la capitale espagnole aurait une véritable chance d’attirer le Norvégien.

Très prolifique depuis un peu plus d’un au Borussia Dortmund, Erling Haaland a ainsi attiré les regards des plus prestigieuses écuries européennes. En effet, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester City sont annoncés avec insistance sur ses traces depuis maintenant plusieurs semaines. Plus encore, un coup d’accélérateur a eu lieu dans le dossier la semaine dernière puisque son agent Mino Raiola ainsi que son père ont rencontré les dirigeants du Real Madrid et du Barça dans l’optique d’une éventuelle arrivée du Norvégien de 20 ans au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Cependant, cela ne voudrait pas forcément dire que le FC Barcelone a une réelle chance dans le dossier, bien au contraire même !

Seul le Real Madrid a les moyens de l’attirer en Liga !