Mercato - Real Madrid : Zidane aurait pris une décision fracassante !

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Zinedine Zidane ne voudrait pas aller au bout de son engagement envers le Real Madrid et semblerait bien parti pour quitter le club merengue à l’intersaison.

Et si Zinedine Zidane finissait par plier bagage à la fin de la saison ? Bien que le Real Madrid soit toujours en course en Ligue des champions et en Liga pour les victoires finales dans ces deux compétitions, l’entraîneur merengue semble être susceptible de ne pas poursuivre sa deuxième aventure sur le banc du Real Madrid, où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2022. Pour la Cadena SER, le journaliste Julio Pulido a récemment fait passer le message suivant. « Je pense que l’avenir de Zinedine ne dépendra pas énormément des titres. S’il a déjà pris sa décision, il l’exécutera peu importe les titres, et si le Real Madrid a pris de la décision de se séparer de Zidane, ils le feront sans prendre en compte les titres. Selon moi, quelque chose s’est rompue quand Zidane a su qu’on doutait de lui quand il y a quelques faiblesses au Real Madrid ».

Zidane dirait stop !