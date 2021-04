Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle révélation de taille sur le feuilleton Haaland !

Publié le 6 avril 2021 à 7h00 par A.D.

Alors qu'Erling Haaland serait courtisé par les plus grands clubs d'Europe, le Borussia Dortmund pourrait être mis sous pression cet été en cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Malgré tout, le BVB serait prêt à tout pour conserver son buteur norvégien quoi qu'il arrive.

Etincelant au Borussia Dortmund, Erling Haaland affolerait l'Europe, et serait notamment suivi de très près par le Real Madrid. Alors qu'il a affiché clairement son désir de jouer la Ligue des Champions chaque saison, le buteur norvégien pourrait mettre la pression pour partir si son club ne disputait pas la prochaine C1. Malgré tout, le BVB serait prêt à se battre jusqu'au bout pour conserver Erling Braut Haaland cet été.

Avec ou sans C1, Dortmund compte bloquer le départ d'Haaland