Mercato - Real Madrid : Une condition colossale est fixée pour Haaland !

Publié le 5 avril 2021 à 19h00 par A.M.

Bien que le Borussia Dortmund espère être en mesure de conserver Erling Braut Haaland, une non-qualification en Ligue des Champions pourrait tout changer.

« Grâce à nos lignes de crédit existantes, nous pouvons dire que, quoi qu'il arrive cette saison ou la prochaine, nous n'aurons pas à demander un prêt, à faire des ventes d'urgence ou à licencier des joueurs. Nous n'avons aucune pression à ce niveau, ce qui est une bonne chose de nos jours . » Hans-Joachim Watzke, directeur général du Borussia Dortmund, en est convaincu, même sans Ligue des Champions, le club de la Ruhr ne sera pas contraint de vendre. Le dirigeant allemand n'évoque toutefois que l'aspect économique de la situation, car sans C1, l'avenir d'Erling Braut Haaland risque effectivement de s'écrire loin du Borussia.

Sans Ligue des Champions, un départ sera inévitable