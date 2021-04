Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland, Ronaldo... Pérez aurait tranché !

Publié le 5 avril 2021 à 23h00 par A.D. mis à jour le 5 avril 2021 à 23h01

Tombé sous le charme d'Erling Haaland, Florentino Pérez lui préférerait tout de même Kylian Mbappé. D'ailleurs, malgré la réunion avec Mino Raiola, le Real Madrid ne serait pas du tout à un stade avancé en ce qui concerne le buteur du Borussia Dortmund.

Discret lors des deux dernières fenêtres de transferts, le Real Madrid compterait bien se rattraper lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, le club emmené par Zinedine Zidane serait prêt à se jeter sur Erling Haaland. Informé de l'intérêt merengue, Mino Raiola s'est rendu à Madrid dernièrement afin de discuter avec les hautes sphères de la Maison-Blanche . Et malgré cette rencontre entre le clan Haaland, le Real Madrid serait encore loin d'avoir bouclé ce dossier.

Kylian Mbappé, la priorité absolue de Florentino Pérez ?