Mercato : Real Madrid, Barcelone... Les coulisses de la folle journée de Raiola pour Haaland !

Publié le 5 avril 2021 à 15h10 par A.M.

Alors que Mino Raiola s'est rendu à Barcelone et à Madrid la semaine dernière, le bilan de ses rendez-vous pour Erling Braut Haaland serait positif.

L'avenir d'Erling Braut Haaland est au cœur de toutes les discussions. Et pour cause, l'attaquant norvégien réalise une saison exceptionnelle et suscite l'intérêt du Real Madrid, du FC Barcelone ou encore de Manchester City. Mais le Borussia Dortmund ne l'entend pas de cette oreille. « Un départ cet été d'Haaland ? Nous en discuterons en paix avec Erling, son père et son conseiller Mino Raiola. Nous voulons qu'il soit heureux de rester avec nous, de marquer des buts pour le BVB l'année prochaine avec conviction. Il n'y a pas de plan alternatif », confiait Hans-Joachim Watzke, directeur général du club de la Ruhr. Cela n'empêche toutefois pas Mino Raiola de s'activer.

Contacts positifs avec le Real et le Barça ?