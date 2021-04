Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann, Dembélé... Haaland à l'origine d'un coup de tonnerre ?

Publié le 5 avril 2021 à 22h00 par A.D.

Alors qu'Erling Haaland serait courtisé par les plus grands clubs européens, le Borussia Dortmund aurait fixé son prix à 150M€ minimum pour le transfert de sa pépite norvégienne. Pour pouvoir s'aligner sur ce prix, le Barça serait contraint de faire un grand ménage dans son effectif. Ainsi, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et bien d'autres pourraient prendre la porte et quitter le FC Barcelone cet été.

Très performant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland aurait tapé dans l'oeil des plus grosses écuries européennes, dont le Real Madrid et le FC Barcelone. Conscient de la situation, Mino Raiola a pris les choses en main et a déjà débuté son tour d'Europe pour rencontrer les courtisans de la pépite norvégienne, en commençant par le Barça et la Maison-Blanche . Et s'il a déjà rencontré l'agent d'Erling Haaland, Joan Laporta ne serait pas forcément plus avancé sur ce dossier.

Dembélé, Coutinho, Griezmann sacrifiés pour Haaland ?