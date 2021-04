Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Guardiola persiste et signe pour Haaland !

Publié le 5 avril 2021 à 21h00 par A.D.

Manchester City serait prêt à jouer un terrible coup au Real Madrid pour Erling Haaland. Alors que les Citizens affronteront le Borussia Dortmund ce mardi, Pep Guardiola a profité de l'occasion pour se prononcer sur ce dossier.

Alors qu'il monte en puissance au Borussia Dortmund et enchaine les grosses performances, Erling Haaland est dans le collimateur des plus grosses écuries européennes, dont le Real Madrid et Manchester City. Interrogé à plusieurs reprises sur ce dossier, Pep Guardiola n'a jamais souhaité alimenter les rumeurs ou afficher son intérêt pour le buteur norvégien. « Un transfert d'Erling Haaland à Manchester City ? C'est un joueur du Borussia Dortmund. Je n'aime pas quand les gens parlent de nos joueurs. Vous comprenez que je ne peux pas répondre à cette question », avait confié le coach de Manchester City il y a près de deux semaines, avant d'en rajouter une couche ce vendredi : « Avec l'économie du football mondial maintenant, il y a plus de chances que nous ne recrutions un attaquant cet été. Avec les prix actuels, nous n'achèterons aucun attaquant. C'est impossible, nous ne pouvons pas nous le permettre. Tous les clubs en difficulté financièrement, nous aussi » .

«C'est un attaquant exceptionnel, mais...»